Как стать чудотворцем. Просто присоединись к всероссийской акции «Ёлка желаний»

Накануне новогодних праздников каждый ребёнок очень надеется: вот-вот исполнится его заветная мечта. Активисты «Движения первых» приглашают жителей города поучаствовать в их осуществлении, примерив роль волшебника.
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