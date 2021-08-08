Президент Израиля призвал чемпионку ОИ-2020 Ашрам не реагировать на протесты россиян

Газета.ruПолитикаПрезидент Израиля призвал чемпионку ОИ-2020 Ашрам не реагировать на протесты россиянПрезидент Израиля Ицхак Герцог обратился к гимнастке Линой Ашрам, завоевавшей золото на Олимпийских играх - 2020 в Токио.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПермяков АлександрЧтобы Россия не обогнала Великобританию по золотым медалям, иначе как объяснить простым англичанам, что Россия их сильнее. Без флага, без гимна, в неполном составе (допинг ограничения еще действуют). Казалось все сделано. Но нет, к завершению игр выясняется еще чуть-чуть и сместят англо-саксов и кто Россия. Потребовались срочные действия, ежу понятно, что две медали в кармане. Ну нет на сегодняшний день достойных конкуренток в художественной гимнастике. Но как они (англо-саксы) это разыгрывают и при этом они как бы непричем. Их спортсменок в этом виде нет, судьи тоже не от них. Нет достойных, найдем нечестных. Лина, твой президент может сказать что угодно, но ты не первая и ты это знаешь. Президент это тоже понимает, но тут уже пошла политика. С такими союзниками как англо-саксы врагов не надо. И приходиться говорить вслух то, что противоречит внутреннему мироощущению.Пермяков АлександрP,S. Действительно лозунг "Быстрее, Выше, Сильнее" надо дополнять, но не словом "вместе", а "Быстрее, Выше, Сильнее, Честнее"Комментировать
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