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Царьград

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КамАЗ и ВАЗ столкнулись в Самарской области. Погиб человек

КамАЗ и ВАЗ столкнулись в Самарской области. Погиб человек

ДТП произошло утром 10 июля.В Самарской области в среду, 10 июля, произошла смертельная авария. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

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