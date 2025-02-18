У противника минус станция "Старлинка" на Северском направлении. Здесь по-прежнему продолжаются позиционные бои.
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У противника минус станция "Старлинка" на Северском направлении. Здесь по-прежнему продолжаются позиционные бои.
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