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Ефремов бросил кино ради театра: сколько он теряет и с кем выйдет на сцену

Ефремов бросил кино ради театра: сколько он теряет и с кем выйдет на сцену

Ефремов отказался от съемок в кино ради театра Актер Михаил Ефремов принял решение больше не сниматься в кино, полностью сосредоточившись на работе в театре.

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