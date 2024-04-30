Российские саперы расчистили проход штурмовикам к опорнику ВСУ у Вербового

Инженерно-саперное отделение гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка ВДВ из Феодосии обезвредило участок минного поля Вооруженных сил Украины в районе Вербового для прохода штурмовых групп к опорному пункту.
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