Водителей без ОСАГО начали штрафовать по-новому

С 1 сентября 2026 года в России изменился порядок наказания за управление автомобилем без ОСАГО. Раньше инспектор ДПС мог выписать постановление практически при каждой остановке.
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