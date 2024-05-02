Иран ввел санкции против главы Минобороны Британии Шеппса за поддержку Израиля

Иран ввел санкции против министра обороны Великобритании Гранта Шеппса, представителей руководства британских вооруженных сил и британской авиабазы Акротири на Кипре и трех компаний за поддержку действий Израиля против Палестин.
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