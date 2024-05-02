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Иран ввел санкции против главы Минобороны Британии Шеппса за поддержку Израиля

Иран ввел санкции против главы Минобороны Британии Шеппса за поддержку Израиля

Иран ввел санкции против министра обороны Великобритании Гранта Шеппса, представителей руководства британских вооруженных сил и британской авиабазы Акротири на Кипре и трех компаний за поддержку действий Израиля против Палестин.

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