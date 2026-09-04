Поставки робототехнических лидаров RoboSense взлетели на 510% за полгода

Выручка китайской компании достигла $142 млн, а общий объём отгрузок — 719 200 лидаров за первое полугодие 2026 года Китайский производитель лидаров RoboSense отчитался о выручке в 1,02 млрд юаней (около $140 млн) за первое полугодие 2026 года — рост на 30,2% год к году.