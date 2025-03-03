Джейлен Брансон набрал 31 очко в игре с «Хит»

«Нью-Йорк» уступал по ходу матча 19 очков, но сумел отыграть отставание. Джейлен Брансон записал на свой счет 31 очко (13 из 25 с игры, 3 из 11 из-за дуги), 6 передач и 5 подборов, в том числе положил несколько ключевых бросков в конце основного времени и в овертайме.