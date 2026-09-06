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FiNE NEWS

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Кушнер заявил, что не может дать гарантии успеха в переговорах по Украине

Специальный посланник и зять президента США Джаред Кушнер заявил, что не может гарантировать успех в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, но подчеркнул необходимость попыток для достижения мира.

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