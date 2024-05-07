❗️189 домов в 12 населенных пунктах Усть-Ишимского района попадают в зону затопления из-за выхода из берегов реки Ишим.
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❗️189 домов в 12 населенных пунктах Усть-Ишимского района попадают в зону затопления из-за выхода из берегов реки Ишим.