100 одарённых школьников Челябинска получили стипендии от мэра Лошкина

Во Дворце пионеров и школьников Челябинска прошла церемония вручения городских стипендий для одарённых детей и подростков.
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