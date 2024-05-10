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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гатиятулин о стажировке в НХЛ: «Звездам позволяют больше, но тренеры хотят системности. Токкет интересовался, как мы выстраиваем работу в КХЛ»

– Перед подписанием контракта с «Ак Барсом» вы больше месяца были на стажировке в клубах НХЛ. Как возникла идея отправиться за океан? – Я ездил в «Даллас» еще в 2018 году, по приглашению челябинца моего друга Станислава Туголукова, он там работает тренером по развитию.

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