В Краснодаре состоится фестиваль «Родина борща». Можно будет попробовать необычные версии блюда

В Краснодаре состоится фестиваль «Родина борща». Можно будет попробовать необычные версии блюдаВ Краснодаре с 13 по 27 сентября проведут гастрономический фестиваль «Родина борща».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Колхоз ваш Красн...
- «Не пей вина, Гер...
- Человеку нужен че...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым