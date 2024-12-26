Глеб Лутфуллин: «На прошлых чемпионатах России была тревожность, а в этот раз было спокойствие. Выбора уже не было, нужно было чисто кататься»

Фигурист завоевал серебро на турнире, который прошел в Омске. — Думали ли о пьедестале, когда ехали на чемпионат России? Какие чувства были? — На самом деле, когда я сюда ехал, у меня сразу возникли теплые чувства, непонятные для меня.