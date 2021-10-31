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Польская супернаглость – требовать от России снизить цену на газ и одновременно обвинять ее в газовом шантаже

Польская супернаглость – требовать от России снизить цену на газ и одновременно обвинять ее в газовом шантаже

Но ладно бы только это – подобное поведение присуще Польше, но одновременно с истошными призывами помочь, со стороны премьер-министра этой страны Матеуша Моравецкого звучат обвинения в том, что Россия шантажирует Евросоюз газом и ценами на него.

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