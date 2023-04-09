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Тысячи человек посетили Фестиваль здорового образа жизни в Хабаровске

Тысячи человек посетили Фестиваль здорового образа жизни в Хабаровске

Более пяти тысяч человек посетили III краевой Фестиваль здорового образа жизни, который прошел на "Арене Ерофей" в Хабаровске.

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