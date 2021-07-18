Помогите, умоляем, белоснежное семейство пропадает на улице...

Яна ВолковаВ мире животныхПомогите, умоляем, белоснежное семейство пропадает на улице... Санкт-Петербург и ЛО!Посмотрите, какое белоснежное семейство пропадает на улице! Белоснежные мама и дочка.Вернуться к статье1017НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСветлана ЛисовскаяРепост!!!МюмзикГлаза промойте хотя бы кипячёной водой пару раз, а лучше купите капли, стоят недорого, около 200 рублей. Тогда не ослепнет.IHIrina HLUDNEVAРепост!!!Ольга ЧмыховаРепост!!!techno_unionmailru ПетроваРепост, снова бедные котики и кошки, которых очень жаль,но мы далеко от Питера,к сожалению.Ольга МатвееваРепост, малышам срочно нужен домСвета НикулкинаРепост !!! как всех жаль!I IМаркизу дайте тетрациклина 1/3 таблетки растолочь в еду 1 раз в день - дней 5-7 пока дом ему ищете. Останется ведь без глаз.ХЭХаликова ЭляПожалуйста, по возможности, пока идут поиски дома, помогите Маркизу спасти глазки!!!алиса кабановаЦипрофлоксацин лучше в глазки прокачать. Очень хорошо помогает.Комментировать
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