Дай лапку

46 732 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • techno_unionmailru Петрова
    Репост,очень милая кошечкаНежная малышка в ...
  • нина ромашкина
    Девчоночка Мисти, счастья тебе и РЕПОСТ!Нежная малышка в ...
  • Larisa Nikolaeva
    В нашей стране, нет никаких проблем с бездомными животными, ни в каком регионе!!! Оглянитесь вокруг, этих несчастных...Ищем милосердного...

Помогите, умоляем, белоснежное семейство пропадает на улице...

Помогите, умоляем, белоснежное семейство пропадает на улице...

Санкт-Петербург и ЛО!Посмотрите, какое белоснежное семейство пропадает на улице! Белоснежные мама и дочка.

Вернуться к статье
1017
Обсудить
Светлана Лисовская
Репост!!!
Мюмзик
Глаза промойте хотя бы кипячёной водой пару раз, а лучше купите капли, стоят недорого, около 200 рублей. Тогда не ослепнет.
Irina HLUDNEVA
Репост!!!
Ольга Чмыхова
Репост!!!
techno_unionmailru Петрова
Репост, снова бедные котики и кошки, которых очень жаль,но мы далеко от Питера,к сожалению.
Ольга Матвеева
Репост, малышам срочно нужен дом
Света Никулкина
Репост !!! как всех жаль!
I I
Маркизу дайте тетрациклина 1/3 таблетки растолочь в еду 1 раз в день - дней 5-7 пока дом ему ищете. Останется ведь без глаз.
Халикова Эля
Пожалуйста, по возможности, пока идут поиски дома, помогите Маркизу спасти глазки!!!
алиса кабанова
Ципрофлоксацин лучше в глазки прокачать. Очень хорошо помогает.

Картина дня

наверх