Олимпийская чемпионка Мельникова пожаловалась на низкое качество питания на базе

Ангелина Мельникова посетовала на низкое качество питания на спортивной базе. Олимпийская чемпионка по гимнастике в многоборье, чемпионка мира в индивидуальном зачёте Ангелина Мельникова высказалась о качестве питания на олимпийской базе.
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