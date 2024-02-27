Олимпийская чемпионка Мельникова пожаловалась на низкое качество питания на базе

Ангелина Мельникова посетовала на низкое качество питания на спортивной базе. Олимпийская чемпионка по гимнастике в многоборье, чемпионка мира в индивидуальном зачёте Ангелина Мельникова высказалась о качестве питания на олимпийской базе.