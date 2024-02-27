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  • Коська
    А может кто то "компетентный" в этой истории назовет Ф.И.О. заказчика "УСЛУГ" конторы сантехников и ассенизаторов, а ...Валиеву в CAS защ...
  • Владимир Моргунов
    НУ ВСЕ НЕ САНТЕХНИК ИЗ МОРГА !!!! ПОЗОРНАЯ И ГРЯЗНАЯ ИГРА. ГДЕ НАШИ СПОРТИВНЫЕ И НЕ ТОШЛЬКО ВЛАСТИ ? ПОЧЕМУ ГНОБЯТ ЛУ...Валиеву в CAS защ...
  • znm_ek Зенин
    Люди сильны Духом, а не ударом...Татьяна Кириенко:...

Олимпийская чемпионка Мельникова пожаловалась на низкое качество питания на базе

Олимпийская чемпионка Мельникова пожаловалась на низкое качество питания на базе

Ангелина Мельникова посетовала на низкое качество питания на спортивной базе. Олимпийская чемпионка по гимнастике в многоборье, чемпионка мира в индивидуальном зачёте Ангелина Мельникова высказалась о качестве питания на олимпийской базе.

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