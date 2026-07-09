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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коко Гауфф: «Федерер и Синнер тоже проигрывали с матчболов. Возможно, мне нужно через это пройти, чтобы оказаться на их уровне»

Коко Гауфф рассказала о восстановлении после тяжелого поражения в полуфинале « Уимблдона ». Американка уступила Каролине Муховой со счетом 2:6, 6:1, 6:7(10).

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