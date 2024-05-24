Truecaller позволяет пользователям создавать ИИ-версии своих голосовых сообщений для борьбы со спам-звонками

Компания Truecaller объявила о сотрудничестве с Microsoft Azure AI Speech в разработке инновационной технологии, которая позволяет пользователям создавать уникальную версию своего голоса для ответа на нежелательные звонки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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