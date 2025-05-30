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Российская семья пострадала при атаке БПЛА ВСУ

При атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Рыльска пострадала семья из четырех человек, их госпитализировали.

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