Российская семья пострадала при атаке БПЛА ВСУ

При атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Рыльска пострадала семья из четырех человек, их госпитализировали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Очень плохие новости": Россия начала выписывать "новых сограждан" из "друзей". Стешин объяснил - терпение закончилось
- Вот это докатились! Зачем вообще такое показывать на центральном канале? В Сети не утихает обсуждение концерта Любови Успенской
- Услышав приговор, он лишь улыбнулся: Чем закончилось громкое дело приезжего Исмата, напавшего с травматом на подростков
Свежие комментарии