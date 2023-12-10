Вышла рождественская открытка принца и принцессы Уэльских с детьми

Принц и принцесса Уэльские с детьми опубликовали в соцсетях традиционную рождественскую открытку.На черно-белом снимке авторства фотографа Джоша Шиннера принц Уильям с 10-летним Джорджем и 5-летним Луи запечатлены в строгих рубашках и брюках, а Кейт Миддлтон с 8-летней Шарлоттой — в похожих рубашках и джинсах.
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