Демоверсия ЕГЭ-2025: В экзамен внесли вопрос про Владимира Жогу

В демонстрационной версии материалов для ЕГЭ-2025 по истории включён вопрос о Владимире Жоге, командире отдельного разведывательного батальона "Спарта", который погиб в Волновахе, когда обеспечивал эвакуацию мирных жителей из города.
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