Совет директоров ТГК-14 отложил выбор нового главы

Совет директоров ПАО «ТГК-14» перенес рассмотрение вопроса о назначении нового председателя и его заместителя на неопределённый срок, после того как действующий председатель совета и основной акционер компании Константин Люльчев, а также его заместитель Виктор Мясник были арестованы в конце мая.
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