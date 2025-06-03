Совет директоров ТГК-14 отложил выбор нового главы

Совет директоров ПАО «ТГК-14» перенес рассмотрение вопроса о назначении нового председателя и его заместителя на неопределённый срок, после того как действующий председатель совета и основной акционер компании Константин Люльчев, а также его заместитель Виктор Мясник были арестованы в конце мая.