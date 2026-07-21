Когда в одной семье вырастают сразу несколько актёров, зрители и критики неизбежно начинают их сравнивать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Раиса Максимова: ради неё Табаков выпрашивал приставной стул, а в 95 лет на сцену её вывел внук
- Любовь и предательство Владимира Белокурова: как звезда МХАТа отдал всё ради молоденькой актрисы
- Евгений Плющенко и его старший сын: почему 19-летний Егор работает в автосервисе и отказывается носить фамилию отца
Свежие комментарии