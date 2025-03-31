"США получили сигнал по закрытым каналам: ядерная опасность": Русских хотят лишить наступления, Одесса станет угрозой – эксперт

Англия воевала с нацистами с сентября 1939 года - И ПОБЕДИЛА! Причем 2 года с 1939 по 1941 год Англия противостояла еще и СССР - главным союзником Гитлера, что увеличил сви поставки в нацистскую Германию ас начала ВМВ в 14 раз!

После 1945 года Франция, Великобритания и США начиная с 8 мая 1945 года «оказывали Германии экономическую помощь, которая внесла существенный вклад в восстановление немецкой экономики», но эта помощь не была безвозмездной, что увеличило размер задолженности. СССР , имея не в пример Германии территорий и разрушений сам поднимался и помогал подниматься новым странам соцлагеря. А ты - ГЛАВНЫЙ ОБСЕР утонешь в соей желчи!

СК

Сергей К

Ну Англия победила только потому, что Красная Армия победила. Вот Англии немного славы и досталось.... Гитлер ведь немного и ее трепал. СССР, а еще раньше Российской империи, Англия противостояла всегда. Начиная, по крайней мере, с Петра 1. Чаще Россия ее дубасила. Но и России доставалось пару раз. Ну и дальше так будет. Британия остро и горько переживает потерю своей мировой роли. И будет пакостить при возможности. Если только окончательно хвост ей не прижать.