Читатели немецкого издания Welt призвали разделить Россию

Экономика сегодняПолитикаЧитатели немецкого издания Welt призвали разделить РоссиюЧитатели немецкого издания Welt захотели "разделить" Россию и присвоить себе часть ее арктической территории.Вернуться к статье119НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVVsevolodКак-то в 1941 немцы уже пытались поделить русскую территорию. В 1945 дележка закончилась тем, что к России (тогда СССР) отошла часть Восточной Пруссии, о остальную ее часть , а также Силезию, Штетин, Данциг и прилегающие территории Россия подарила Польше (зря, конечно, но что сделано, то сделано). Немцы еще раз собрались делить Россию? Кто, немцы? Еще раз?Александр AндреевHa...!!!Михаил Зайцев1941 -1945 забыли надо напомнитьААлександрПора возвращаться. Они всё забыли. Осталась только генетическая память тевтонцев, крестоносцев пр. героев сказок, которыми их радуют натовцы-эссесовцы.олег юдинНужно объяснить западным товарищам, что если и дальше они будут мыслить в том же духе, то и их ожидает сон. Вечный сон... Не будите зверя, целее будете...Евгений МирошниченкоУже было такое желание в 41-м. Если нужно ПОВТОРИМ.Михаил АбросимовОсобенно умиляет их вера в какие-то мифические волшебные технологии..Николай ДенисовНемцы вы что ополоумели. Вам что урок 1945 года впрок не пошел? Нарветесь тогда как вы мечтали об окончательном решении. Но уже не в отношении евреев а вас.ОбозревательНе ,ну пидар..ы ! Долбанная немчура, да вся эта забугорная мерзота. А ведь есть же наши долб.....ы которые верят что там есть -...не враги.Александр ВолковГермания хорошо делится на Пруссию, Силезию и т.д. - ФРГ слишком жирно для такого количества гов... А что, Пруссия под протекторатом Непала, Берлин отдать папуасам Конго и т.п.! Красиво! Не так ли?Alex НемоЕсть более правильное предложение. Вернуть России земли принадлежащие российской короне еще с 1800 каких-то годов. Там и Петр 1 много чего прикупил,и его потомки тоже. Есть полный перечень в титуле российского царя! Так что, в соответствии с законами ЕС, нужно поставить вопрос о возврате законно принадлежащих России территорий! А уж куда там всякая шваль типа приблатов, пшеков, херманцев и прочих свалит жить - России не касается.Комментировать
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