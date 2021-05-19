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Читатели немецкого издания Welt призвали разделить Россию

Читатели немецкого издания Welt призвали разделить Россию

Читатели немецкого издания Welt захотели "разделить" Россию и присвоить себе часть ее арктической территории.

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Vsevolod
Как-то в 1941 немцы уже пытались поделить русскую территорию. В 1945 дележка закончилась тем, что к России (тогда СССР) отошла часть Восточной Пруссии, о остальную ее часть , а также Силезию, Штетин, Данциг и прилегающие территории Россия подарила Польше (зря, конечно, но что сделано, то сделано). Немцы еще раз собрались делить Россию? Кто, немцы? Еще раз?
Александр Aндреев
Ha...!!!
Михаил Зайцев
1941 -1945 забыли надо напомнить
Александр
Пора возвращаться. Они всё забыли. Осталась только генетическая память тевтонцев, крестоносцев пр. героев сказок, которыми их радуют натовцы-эссесовцы.
олег юдин
Нужно объяснить западным товарищам, что если и дальше они будут мыслить в том же духе, то и их ожидает сон. Вечный сон... Не будите зверя, целее будете...
Евгений Мирошниченко
Уже было такое желание в 41-м. Если нужно ПОВТОРИМ.
Михаил Абросимов
Особенно умиляет их вера в какие-то мифические волшебные технологии..
Николай Денисов
Немцы вы что ополоумели. Вам что урок 1945 года впрок не пошел? Нарветесь тогда как вы мечтали об окончательном решении. Но уже не в отношении евреев а вас.
Обозреватель
Не ,ну пидар..ы ! Долбанная немчура, да вся эта забугорная мерзота. А ведь есть же наши долб.....ы которые верят что там есть -...не враги.
Александр Волков
Германия хорошо делится на Пруссию, Силезию и т.д. - ФРГ слишком жирно для такого количества гов... А что, Пруссия под протекторатом Непала, Берлин отдать папуасам Конго и т.п.! Красиво! Не так ли?
Alex Немо
Есть более правильное предложение. Вернуть России земли принадлежащие российской короне еще с 1800 каких-то годов. Там и Петр 1 много чего прикупил,и его потомки тоже. Есть полный перечень в титуле российского царя! Так что, в соответствии с законами ЕС, нужно поставить вопрос о возврате законно принадлежащих России территорий! А уж куда там всякая шваль типа приблатов, пшеков, херманцев и прочих свалит жить - России не касается.

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