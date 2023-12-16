Сальдо: ВСУ записали обращение с требованием отстать от Залужного

РИАМО - 16 дек. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что солдаты ВСУ записали видеообращение, где они требуют от президента Украины Владимира Зеленского оставить в покое главкома ВСУ Валерия Залужного.
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