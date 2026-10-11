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After Gunsmoke, Star Dennis Weaver Joined The Sequel To One Of TV's Greatest Westerns

After Gunsmoke, Star Dennis Weaver Joined The Sequel To One Of TV's Greatest Westerns

Dennis Weaver certainly wasn't done with cowboys after Gunsmoke, although this character is a significant departure from Chester Goode.

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