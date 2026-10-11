After Gunsmoke, Star Dennis Weaver Joined The Sequel To One Of TV's Greatest Westerns

Dennis Weaver certainly wasn't done with cowboys after Gunsmoke, although this character is a significant departure from Chester Goode.
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