Как красиво поздравить коллег в День медика в 2024 году

Vladimir Bogdanov

Вот белый дом под названием клиника,и вместе с ней здесь поликлиника, которыми очень гордится Минздрав и в этом, конечно, он здорово прав. А это врачи, которые здесь не пекут калачи А делают здесь операции, и пашут, как проклятые в реанимации, в белом доме под названием клиника, в котором уж точно есть поликлиника, которыми очень гордится Минздрав и в этом, конечно, он здорово прав. А это сестрички, которые больных уколами пичкают, которые назначают врачи, которые здесь не пекут калачи, которые здесь творят операции и пашут, как проклятые в реанимации, в белом доме под названием клиника,в котором уж точно есть поликлиника, которыми очень гордится Минздрав и в этом, конечно, он здорово прав. А это больные, которых сестрички лекарствами и уколами пичкают, которые назначают врачи, которые здесь не пекут калачи, которые здесь творят операции и пашут, как проклятые в реанимации, в белом доме под названием клиника,который уж точно не поликлиника, которым по праву гордится Минздрав и в этом, конечно, он здорово прав. А это уже люди здоровые, которые недавно были больными, которых сестрички лекарствами и уколами пичкали, которые назначали врачи, которые здесь не пекут калачи, которые здесь творят операции и пашут, как проклятые в реанимации, в белом доме под названием клиника, в котором, конечно, есть поликлиника, которыми очень гордится Минздрав и в этом, конечно, он здорово прав. А это поздравленье с Днём медика от людей теперь точно здоровых, которые недавно были больными, которых сестрички лекарствами и уколами пичкали, которые назначали врачи, которые здесь не пекут калачи, которые здесь творят операции и пашут, как проклятые в реанимации, в белом доме под названием клиника, в котором, конечно, есть поликлиника, которыми точно гордится Минздрав и в этом, конечно, он здорово прав. А теперь пожелания от здоровых людей на прощание. Всем вам, без исключения, хорошего настроения! Чистых помыслов, чистых халатов и, конечно - высокой зарплаты!!!