Сообразить на двоих: Япония и Британия пытаются защититься от Трампа

Дезинтеграция мировой экономической системы нарастает. Великобритания и Япония собираются создать свой собственный мини-блок, чтобы договариваться о послаблениях в торговых пошлинах со стороны США — или как-то противодействовать им совместно.
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