Киберэксперт Мясоедов: двухфакторная аутентификация — надёжная защита от взлома

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов объяснил, что обязательная двухфакторная аутентификация, которая заработала на портале «Госуслуг» с 1 октября, это очень эффективная дополнительная защита от взлома аккаунта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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