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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Как известно, в футболе нельзя ввести мяч в игру, если он продолжает катиться. Выводы делайте сами». «Спартак» о пенальти «Ахмата» после касания мяча рукой Ву при розыгрыше от ворот

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на пенальти в ворота команды в матче с «Ахматом» во 2-м туре РПЛ (0:1, первый тайм).

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