Каршы як полосага чыгу – куркыныч маневр, дип искәрттеләр Татарстан Дәүләт автоинспекциясендә. Ул тыелган урыннарда мондый маневр ясау хәрәкәттә катнашучыларның барысын да үлем куркынычы астына куя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Әдәби кафе»да Нә...
- «Казанда Көнчыгыш...
- Себер Сабан туенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым