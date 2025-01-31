Мужчина с мачете ранил пассажиров поезда Томск – Адлер в Новосибирской области Задержанный пассажир. Обложка © Telegram / Ирина Волк Мужчина с ножом напал на пассажиров поезда Томск – Адлер в Новосибирской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии