В СГК рассказали, когда в Алтайском крае завершится отопительный сезон

Такое решение уже скоро примут муниципальные власти Отопительный сезон в Алтайском крае обычно завершается в конце апреля или начале мая, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд держится на отметке выше +8 градусов.
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