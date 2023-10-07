Кто из звезд недоволен своим званием секс-символа

Стало известно имя артиста, который относится негативно к своей ассоциации в обществе. Многим популярным звездам удалось получить звание секс-символов не только благодаря внешним данным, но и ролях в фильмах.
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