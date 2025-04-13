Овечкин забросил 896-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Коламбус Блю Джекетс» и на два гола оторвался от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории.