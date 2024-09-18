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С экс-руководителей «Южуралмоста» хотят взыскать 560,2 млн рублей

С экс-руководителей «Южуралмоста» хотят взыскать 560,2 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск конкурсного управляющего акционерного общества «Южуралмост» (город Магнитогорск) о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя и трех акционеров компании.

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