В московском Доме Гоголя открылась выставка «Русский Север»

В выставочном зале Дома Гоголя на Никитском бульваре, дом 7, открылась выставка «Русский Север». Экспозиция объединяет более 50 тематических работ живописца Андрея Алехина, выполненных масляными красками, а также 15 бронзовых скульптур средних и малых форм Елены Безбородовой.