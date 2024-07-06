В московском Доме Гоголя открылась выставка «Русский Север»

В выставочном зале Дома Гоголя на Никитском бульваре, дом 7, открылась выставка «Русский Север». Экспозиция объединяет более 50 тематических работ живописца Андрея Алехина, выполненных масляными красками, а также 15 бронзовых скульптур средних и малых форм Елены Безбородовой.
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