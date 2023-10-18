Израиль и США попытались сорвать заседание в ООН по Газе

Представители США и Израиля при ООН Линда Томас-Гринфилд и Гилад Эрдан ушли с заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку до его завершения, которое созвали Россия, Китай и ОАЭ из-за удара по больнице в секторе Газа.