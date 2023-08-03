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Политическое землетрясение — на пути к краху Pax Americana

Политическое землетрясение — на пути к краху Pax Americana

ВАЛЕРИЙ БУРТ Политическое землетрясение — на пути к краху Pax Americana Однополярный мир подобен сознанию наркомана, но новые содружества государств постепенно задумываются о выздоровлении По земному шару расползаются незримые тектонические разломы.

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