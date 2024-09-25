В России зарегистрировали первые случаи заражения новым штаммом COVID-19 XEC

В России обнаружены два случая заражения новым вариантом коронавируса XEC. Роспотребнадзор, который постоянно отслеживает генетические изменения вируса, сообщил, что эти случаи были зафиксированы в Ростовской области и Уфе.
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