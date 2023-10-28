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20 погибших при взрыве в шахте, авиаудары по 150 подземным объектам: что произошло, пока вы спали

20 погибших при взрыве в шахте, авиаудары по 150 подземным объектам: что произошло, пока вы спали

20 погибших при взрыве в шахте, авиаудары по 150 подземным объектам: что произошло, пока вы спали1. Россия пока не проинформировала Израиль об итогах визита делегации ХАМАС в Москву, который вызвал недовольство в Израиле, но контакты двух стран, в том числе и по этому вопросу, будут продолжены.

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