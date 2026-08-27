Новая «порция» ФАБ с УМПК ударила по порту Черноморск в Одесской области Российская бомбардировочная авиация продолжает обнуление активности порта Черноморск (п.
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Новая «порция» ФАБ с УМПК ударила по порту Черноморск в Одесской области Российская бомбардировочная авиация продолжает обнуление активности порта Черноморск (п.
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