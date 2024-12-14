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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Чикунова, Ефимова, Пригода, Бородин, Суркова выступят в предварительных заплывах

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 Будапешт, Венгрия Предварительные заплывы Женщины 400 м, комплекс 11:02 Участница из России: Виктория Блинова.

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