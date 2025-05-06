На дорогах Кубани дежурят судебные приставы: с долгами на море – так себе идея

Как сообщили в ГУ ФССП РФ по краю, особое внимание приставы уделяют неплательщикам алиментов. С мая стала более активной работа по выявлению места жительства неплательщиков алиментов и проведению рейдов по адресам, будут проверяться своевременность оформления выплат в бухгалтерии, на дорогах усилят рейдовые мероприятия.
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