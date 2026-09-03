Путин ответил на слухи о «мобилизации после выборов»

Президент Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ ответил на слухи о возможности новой мобилизации в России.
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